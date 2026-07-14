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Sentenciado por homicidio obtiene amparo

Poder Judicial revisa la sentencia tras la liberación de Raúl N.

Por Rubén Pacheco

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Sentenciado por homicidio obtiene amparo
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      Después que Raúl N., imputado y sentenciado como actor intelectual en el homicidio de Julio César Galindo Pérez, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) obtuvo un amparo contra el fallo condenatorio, el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, confirmó que el señalado obtuvo la excarcelación.

      Así lo informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), quien describió que la semana pasada la institución cumplió la ejecutoria.

      El 1 de marzo del 2021, el líder empresarial fue asesinado a balazos en su vehículo, cuando se encontraba en la avenida Potosí, en las inmediaciones de la avenida Salvador Nava Martínez, en la colonia Lomas Primera Sección.

      La funcionaria judicial expuso que la sentencia resuelta por el cuerpo colegiado estatal, se encuentra en proceso de revisión por parte del Poder Judicial de la Federación, a fin de establecer si atendió las especificaciones ordenadas.

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      En entrevista, exteriorizó que la liberación del sentenciado por el homicidio doloso no significa la violación de derechos humanos, sino que el juzgador federal tomó criterios e interpretaciones de norma diferentes a los del Poder Judicial del Estado.

      "Se concedió el amparo y estamos actuando conforme a ese criterio. No me gustaría adelantarme, porque insisto, todavía no tenemos la calificación", remató Zarazúa Martínez.

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