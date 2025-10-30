logo pulso
UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

SLP

Será eléctrico transporte público concesionado

Por Rubén Pacheco

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A largo plazo, se buscará que todo el sistema de transporte público concesionado sea eléctrico, como las más recientes unidades de Metro Red, estimó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Afirmó que algunos empresarios del transporte convencional colectivo ya buscan la conversión de los camiones a un esquema eléctrico, política pública que permitirá disminuir los niveles de contaminación y las enfermedades respiratorias en la ciudad.

“Tenemos un taxi eléctrico, y la verdad, la persona que lo posee nos ha compartido su experiencia en la disminución de los costos que ha tenido con este tipo de vehículo”, comentó.

Informó que la dependencia estatal cuenta con 30 unidades eléctricas que operan en el municipio de Ciudad Valles, cuyo tipo de camiones son los mismos que operarán en el proyecto de la riviera Huasteca.

Manifestó que, en la capital potosina también se buscará la operatividad de los autobuses, sin embargo, de manera progresiva hasta el 2027. Matizó que los 60 camiones actuales se conservarán, porque cuenta con un sistema de bajas emisiones contaminantes.

“Claro, será un proyecto a largo plazo, sin embargo, pues bueno, es importante mencionar el Ejecutivo y a través de esta política pública de transporte público con la Red Metro, pues que ya demos ese paso (a la electromovilidad)”, concluyó.

Cae segundo implicado en violación de universitaria
SLP

Redacción

Un menor de edad está detenido por su presunta participación en una agresión sexual en la Facultad de Derecho de la UASLP.

Obras Públicas se sumaría a proyecto de parque lineal
SLP

Rolando Morales

Letras en San Luis: punto de encuentro de la literatura
SLP

Redacción

El alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó el evento en la Ciudad de México

Caen en paros técnicos 250 empresas: CTM
SLP

Martín Rodríguez

Para enfrentar aranceles y proteger empleos, compañías también reducen jornada laboral, dice la central obrera