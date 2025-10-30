Será eléctrico transporte público concesionado

A largo plazo, se buscará que todo el sistema de transporte público concesionado sea eléctrico, como las más recientes unidades de Metro Red, estimó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Afirmó que algunos empresarios del transporte convencional colectivo ya buscan la conversión de los camiones a un esquema eléctrico, política pública que permitirá disminuir los niveles de contaminación y las enfermedades respiratorias en la ciudad.

“Tenemos un taxi eléctrico, y la verdad, la persona que lo posee nos ha compartido su experiencia en la disminución de los costos que ha tenido con este tipo de vehículo”, comentó.

Informó que la dependencia estatal cuenta con 30 unidades eléctricas que operan en el municipio de Ciudad Valles, cuyo tipo de camiones son los mismos que operarán en el proyecto de la riviera Huasteca.

Manifestó que, en la capital potosina también se buscará la operatividad de los autobuses, sin embargo, de manera progresiva hasta el 2027. Matizó que los 60 camiones actuales se conservarán, porque cuenta con un sistema de bajas emisiones contaminantes.

“Claro, será un proyecto a largo plazo, sin embargo, pues bueno, es importante mencionar el Ejecutivo y a través de esta política pública de transporte público con la Red Metro, pues que ya demos ese paso (a la electromovilidad)”, concluyó.