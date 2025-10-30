Localizan armas en presunto campo de adiestramiento

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, implementa acciones contundentes en cada uno de los 59 municipios de la entidad, para seguir contando con espacios seguros y tranquilos.

Nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército mexicano localizaron un inmueble en aparente estado de abandono con pintas en su exterior con alusión a grupos criminales, en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Noria de los Cedros, en el municipio de Cedral.

Dentro del inmueble ubicado en los límites con el estado de Nuevo León, señalado como campo de adiestramiento por parte de un grupo criminal, se encontraron cinco armas largas tipo carabina multi calibre, 15 cargadores metálicos, 225 cartuchos en diferentes, cinco chalecos y un casco tácticos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda el compromiso de velar por la seguridad y tranquilidad de las y los potosinos.

