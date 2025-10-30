logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Localizan armas en presunto campo de adiestramiento

El inmueble ubicado en los límites con el estado de Nuevo León

Por Redacción

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan armas en presunto campo de adiestramiento

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, implementa acciones contundentes en cada uno de los 59 municipios de la entidad, para seguir contando con espacios seguros y tranquilos.

Nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército mexicano localizaron un inmueble en aparente estado de abandono con pintas en su exterior con alusión a grupos criminales, en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Noria de los Cedros, en el municipio de Cedral.

Dentro del inmueble ubicado en los límites con el estado de Nuevo León, señalado como campo de adiestramiento por parte de un grupo criminal, se encontraron cinco armas largas tipo carabina multi calibre, 15 cargadores metálicos, 225 cartuchos en diferentes, cinco chalecos y un casco tácticos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda el compromiso de velar por la seguridad y tranquilidad de las y los potosinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan armas en presunto campo de adiestramiento
Localizan armas en presunto campo de adiestramiento

Localizan armas en presunto campo de adiestramiento

SLP

Redacción

El inmueble ubicado en los límites con el estado de Nuevo León

Menores provocan incendio en baldío
Menores provocan incendio en baldío

Menores provocan incendio en baldío

SLP

Redacción

Alarmó a habitantes de las calles aledañas

Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano
Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano

Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano

SLP

Redacción

Apresan a dos hombres por violencia familiar
Apresan a dos hombres por violencia familiar

Apresan a dos hombres por violencia familiar

SLP

Redacción