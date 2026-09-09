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Será SLP sede del FNB4

Por Rolando Morales

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Será SLP sede del FNB4
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      San Luis Potosí fue confirmado como sede del Cuarto Foro Nacional de la Bicicleta (FNB4), que se realizará del 12 al 16 de junio de 2027 bajo el lema "Revolución en Cadena". El anuncio marca la llegada a la entidad del principal encuentro ciudadano del país dedicado a la movilidad en bicicleta, el espacio público y la seguridad vial, luego de que la Asamblea General del foro eligiera a la capital potosina durante su edición celebrada este año en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

      La designación de San Luis Potosí respondió, entre otros factores, al crecimiento urbano que ha experimentado la ciudad en los últimos años y a los retos que enfrenta en materia de movilidad. Integrantes del comité organizador señalaron en rueda de prensa que actualmente el desarrollo urbano continúa orientado principalmente al uso del automóvil particular, lo que genera condiciones adversas para quienes se desplazan en bicicleta, a pie o mediante transporte público.

      Los organizadores consideraron que la realización del foro representa una oportunidad para impulsar una visión de ciudad enfocada en las personas y no únicamente en los vehículos. Destacaron además que la capital potosina cuenta con características favorables para fortalecer el uso de la bicicleta, entre ellas una topografía accesible y una creciente comunidad de usuarios.

      Otro de los aspectos que influyeron en la elección de la sede fue la presencia de colectivos y agrupaciones que durante años han promovido actividades relacionadas con la movilidad sustentable. De acuerdo con los impulsores del proyecto, existe una red amplia y diversa de personas interesadas en el ciclismo urbano, lo que permitirá fortalecer la organización del encuentro nacional ciclista.

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