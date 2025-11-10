Será un reto 2026 para las PYMES, dice la Canacintra

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí anticipó que el próximo año representará un reto importante para las pequeñas y medianas empresas, ante el incremento previsto en los costos de insumos y servicios logísticos.

La presidenta del organismo empresarial, Imelda Elizalde, destacó que el sector industrial cierra 2025 con estabilidad, pese a la desaceleración comercial registrada en el segundo semestre del año y a los efectos de la incertidumbre económica global.

“Ha sido un año de ajuste, pero también de consolidación. Las industrias potosinas han demostrado resiliencia, y muchas ya preparan planes de expansión para el próximo año”, afirmó.

La dirigente explicó que, aunque las empresas mantienen niveles de producción estables, será necesario reforzar estrategias de eficiencia y competitividad para enfrentar los desafíos que traerá 2026, especialmente en materia de política económica y energética.

Agregó que uno de los objetivos prioritarios será fortalecer el encadenamiento productivo con los sectores automotriz y de manufactura avanzada, además de continuar promoviendo la capacitación técnica y la adopción de tecnologías limpias, en concordancia con la agenda de sustentabilidad industrial.

“Estamos trabajando con el gobierno estatal y universidades para seguir formando talento especializado. San Luis Potosí tiene las condiciones para seguir creciendo como un polo industrial estratégico en el país”, subrayó Elizalde.

Canacintra adelantó que durante el primer trimestre de 2026 impulsará nuevos programas de apoyo a PyMEs locales para fomentar la innovación, la eficiencia energética y la integración en cadenas globales de valor.