Lluvias dañan alumbrado en la capital potosina

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Las recientes lluvias han provocado un aumento en las fallas del alumbrado público en distintos puntos de la capital potosina, principalmente en vialidades de alta circulación como Salvador Nava, la glorieta de Sierra Leona, el Paseo, la zona de Morales, el Centro Histórico y la glorieta Bocanegra, informó el director de Servicios Municipales, Christian Azuara.

Detalles confirmados sobre las causas de las fallas

El funcionario explicó que las afectaciones no responden a un problema estructural generalizado, sino a los efectos que la humedad genera sobre las instalaciones eléctricas. Detalló que la corrosión del cableado y las fallas en componentes como las fotoceldas ocasionan que algunas luminarias parpadeen o dejen de funcionar de manera temporal.

Acciones de la autoridad para atender el alumbrado

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El director de Servicios Municipales, señaló que este tipo de desperfectos no siempre aparecen mientras llueve, sino que pueden presentarse incluso varios días después de las precipitaciones, conforme la humedad continúa afectando la infraestructura del sistema de alumbrado.

Indicó que las zonas con incidencias cambian constantemente, por lo que las cuadrillas municipales mantienen recorridos y atienden los reportes conforme se reciben, especialmente en avenidas principales y espacios públicos donde una falla representa mayores riesgos para la movilidad y la seguridad.