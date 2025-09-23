logo pulso
ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

“Sí estamos cumpliendo en materia de transparencia”

En el Congreso aseguran que no hay multa, procedimiento o apercibimiento

Por Samuel Moreno

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
Ante los señalamientos de opacidad realizados por Ciudadanos Observando y Congreso Calificado, el titular del Área de Transparencia del Poder Legislativo, Marcos Zavala, afirmó que el Congreso ha venido cumpliendo de manera puntual con sus obligaciones legales en esta materia y rechazó que exista alguna multa por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Explicó que la instrucción de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por Héctor Serrano Cortés, ha sido no bajar la guardia y alimentar de manera constante la Plataforma Estatal de Transparencia. “Estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo. Lo que haya que corregir se hará sin ningún problema”, señaló Zavala.

En cuanto a la información financiera, que ha sido uno de los principales reclamos de los organismos ciudadanos, reconoció que su publicación lleva más tiempo debido al carácter técnico del presupuesto programático. No obstante, aseguró que dichos reportes, ya fueron entregados y estarán disponibles.

Respecto a una sanción impuesta en agosto por la CEGAIP, Zavala lo negó categóricamente. “No hay ninguna multa, no hay ningún procedimiento, ningún apercibimiento. Lo que existe es un aviso preventivo, que forma parte del proceso normal de verificación”, detalló. Por separado, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Marco Antonio Gama Basarte, consideró que, aunque actualmente se cumple con la ley, es necesario fortalecer los mecanismos de acceso a la información y clarificar los procesos de trabajo de las Comisiones.

