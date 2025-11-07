Siguen protestas contra directivos del ITSLP

En el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, el grupo estudiantil Voz Universitaria ITSLP continúa con sus protestas en contra de directivos, y en esta ocasión pegaron cartulinas con diversos mensajes en los ventanales del edificio administrativo de la institución.

De acuerdo con informantes de dicho grupo, las cartulinas se colocaron durante el pasado martes 4 y el miércoles 5 luego de que algunas mantas vinílicas que previamente se colgaron en la reja perimetral del Instituto, fueron retiradas de su sitio. Algunos de los mensajes plasmados en las cartulinas fueron: "Nuestro director no conoce el diálogo. Su solución a todo es amenazar, intimidar y reprimir"; "Exigimos transparencia e imparcialidad"; "En clase nos enseñan a ser líderes, pero al momento de exijir (sic) nos prefieren sumisos" y "El silencio de los directivos también es una respuesta".

Uno de los mensajes, en especial, expresaba "No queremos a los favoritos del director en puestos como el de Gestión y Vinculación. ¡Queremos personal con empatía y que sí ayude a los estudiantes!".

Esa falta de empatía fue corroborada también por docentes con varios años de servicio en el ITSLP, así como por algunos trabajadores administrativos no afines a la actual administración de José Diego Bárcenas Torres.

Quienes colocaron las cartulinas mencionaron haber sido videograbados durante la actividad, lo que consideraron una forma de acoso que provoca que ya no puedan sentirse seguros dentro del centro de educación tecnológica.