Sin avance, obras de Seduvop en el Campus Pedregal

Han pasado 16 meses desde que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció el proyecto de regeneración de la Torre 2 del edificio de la Facultad de Ciencias Campus Pedregal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y es fecha que los constructores no regresan para realizar la obra. Aquella ocasión, Gallardo Cardona también anunció una serie de obras de construcción, que no realizaron.

Todavía este martes, las actividades de la Facultad de Ciencias se desarrollaban de manera normal, sin que se pudiera notar el trabajo de algún constructor que avance en la obra prometida por el propio Gallardo Cardona, en aquel evento donde hasta los profesores de algunas facultades llevaron alumnos para participar del evento.

El anuncio de las obras ocurrió el 13 de abril de 2024, luego de que el gobernador se presentó con el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, para decir que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) iniciaría una serie de obras para intervenir en la institución, reparar las fallas encontradas en el inmueble durante el año 2020, y reconstruir algunas áreas, en un proceso de intervención que influiría sobre 2 mil 500 personas, entre alumnos y docentes.

Sin embargo, luego de que concluyó el evento político, nadie de Gobierno del Estado regresó para trabajar sobre las obras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La idea original consistía en el reforzamiento estructural de la Torre 2, a la que le fueron encontradas las fallas que incluyeron la pérdida de resistencia de los vitrales que se derrumbaron con los vientos.

El proyecto incluyó en ese entonces la construcción de un estacionamiento nuevo, y algunas obras de accesibilidad en el área de la Avenida Chapultepec.