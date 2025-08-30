Sin identificar, cadáver de mujer de Villa de Ramos

Si bien este jueves se localizó el cadáver de una mujer en el municipio de Villa de Ramos, todavía no está identificado si se trata de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien fue privada de la libertad el pasado martes y buscaba a su hija Goretty, reportada como desaparecida desde junio pasado, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Describió que la policía de dicho municipio, fungió como primer respondiente, al informar del hallazgo del cuerpo de mujer en una localidad, cuya víctima presentaba cuatro impactos de arma de fuego.

"Se recibe el reporte a las 13 horas con cinco minutos de la policía municipal de Villa de Ramos aquí en el C5..

La Fiscalía y la Policía de Investigación se trasladan", refirió la fiscal general.

En entrevista, expuso que luego se realizar el procesamiento y el levantamiento del cadáver, se trasladó al Servicio Médico Legal (Semele) donde se mantiene en resguardo.

García Cázares refirió que después de realizar la necropsia, se identificaron tres lesiones por impacto de bala en la cabeza y una postmortem en el área de tórax, es decir, le dispararon después de fallecer.

Precisó que, si bien la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, se comunicó ayer por la tarde para solicitar colaboración interinstitucional en el asunto, hasta el momento todavía no lo oficializa.

Aclaró que, aunque la Fiscalía zacatecana, da por hecho que corresponde a Juárez Jacobo, la FGE potosina, todavía no lo puede corroborar porque no tiene fotografías o algún indicio para presumirlo.