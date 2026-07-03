logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sin Ley Seca este domingo, en partido de México

Ayto. pide cerrar comercios de bebidas alcohólicas cercanos a la Glorieta

Por Samuel Moreno

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Sin Ley Seca este domingo, en partido de México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque no se decretará Ley Seca con motivo del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento hizo un llamado a los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, principalmente en la zona de Glorieta Morales, para que suspendan su comercialización o permanezcan cerrados durante los festejos del próximo domingo 5 de julio.

      El presidente municipal explicó que esta medida forma parte del operativo preventivo que desplegarán los tres órdenes de gobierno con el propósito de reducir riesgos y evitar incidentes en uno de los puntos donde habitualmente se concentran los aficionados para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana.

      Señaló que, además de la recomendación dirigida a los comercios, se exhortó a la ciudadanía a evitar el consumo de alcohol en la vía pública, celebrar con responsabilidad y no exponer a niñas, niños y adolescentes. Añadió que Protección Civil supervisará temas relacionados con pirotecnia, comercio y cualquier situación que pueda representar un riesgo para la población.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial
        Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

        Exigen bacheo urgente en ejes de la Zona Industrial

        SLP

        Daniel Ortiz Rmz

        Las lluvias agravaron los daños en vialidades

        Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a Radar del Agua
        Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a Radar del Agua

        Gámez Macías critica a Interapas por descalificar a "Radar del Agua"

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El diputado del PVEM dijo que mantendrá sus evaluaciones mensuales

        Reforma judicial en SLP permite perfiles a modo: Abogados Postulantes
        Reforma judicial en SLP permite perfiles a modo: Abogados Postulantes

        Reforma judicial en SLP permite "perfiles a modo": Abogados Postulantes

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El gremio advirtió que los cambios desvirtúan la voluntad ciudadana expresada en las urnas

        Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso
        Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso

        Espera OM hasta 300 mil pesos por venta de bienes en desuso

        SLP

        Rubén Pacheco

        La dependencia gestionará la venta de mobiliario, vehículos y maquinaria