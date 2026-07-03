Sin Ley Seca este domingo, en partido de México
Ayto. pide cerrar comercios de bebidas alcohólicas cercanos a la Glorieta
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Aunque no se decretará Ley Seca con motivo del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento hizo un llamado a los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, principalmente en la zona de Glorieta Morales, para que suspendan su comercialización o permanezcan cerrados durante los festejos del próximo domingo 5 de julio.
El presidente municipal explicó que esta medida forma parte del operativo preventivo que desplegarán los tres órdenes de gobierno con el propósito de reducir riesgos y evitar incidentes en uno de los puntos donde habitualmente se concentran los aficionados para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana.
Señaló que, además de la recomendación dirigida a los comercios, se exhortó a la ciudadanía a evitar el consumo de alcohol en la vía pública, celebrar con responsabilidad y no exponer a niñas, niños y adolescentes. Añadió que Protección Civil supervisará temas relacionados con pirotecnia, comercio y cualquier situación que pueda representar un riesgo para la población.
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