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Sin precisar datos, asegura Segam que clausura tiraderos

Por Rubén Pacheco

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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      Aunque no precisó el número de acciones concretadas, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), aseguró que la institución inspecciona y clausura de manera permanente, tiraderos clandestinos localizados en los municipios de la entidad potosina.

      La funcionaria estatal reveló que próximamente inspectores acudirán al municipio de Huehuetlán para la verificación de un tiradero clandestino, derivado de una denuncia ciudadana formalizada.

      Exteriorizó que, según la primera información recopilada, camiones recolectores de residuos descargan desechos a cielo abierto en un terreno cualquiera sin atender las disposiciones en materia ambiental.

      "La Segam trabaja de manera coordinada con todos los municipios para el funcionamiento de los rellenos sanitarios, porque no tienen, prácticamente son muy pocos los municipios que tienen rellenos, son tiraderos a cielo abierto", remató.

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      Uno de los casos más mediáticos corresponde al complejo El Zapote, ubicado en Soledad de Graciano Sánchez, cuyo lugar fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el año pasado y que hasta la fecha el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz no ha podido acatar.

      Otro asunto similar, es el confinamiento en el municipio de Zaragoza, que después de 20 años de operación, dejará de funcionar con la apertura de un nuevo espacio adquirido por el ayuntamiento.

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