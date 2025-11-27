Sin previo aviso, diputados dejan plantado al rector

Ayer en el Centro Cultural Universitario Bicentenario (CCU200) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, esperó sin éxito la llegada de integrantes del Congreso del Estado interesados en dialogar sobre temas financieros de camino a la conformación del Presupuesto de Egresos 2026 del Gobierno del Estado.

El directivo universitario informó que solamente dos diputadas: María Aranzazú Puente Bustindui y Jéssica Gabriela López Torres, se disculparon formalmente por no poder acudir a la reunión. El resto de las y los legisladores no emitió “ni confirmación ni cancelación”.

La idea de la reunión, de acuerdo con Zermeño Guerra, era presentar un panorama general de la Universidad y mostrar hasta dónde se quiere llegar y qué se pretende hacer en el 2026, con el presupuesto que le sea autorizado a la institución académica.

A su vez, el rector confirmó que no podrá asistir a la reunión convocada para hoy jueves por la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo del Estado, debido a compromisos de su propia agenda previamente acordados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a la posibilidad de reunirse con legisladores en “terreno neutral”, como pudiera ser el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, el rector dijo que le parecía una buena opción que, hasta ese momento, nadie le había ofrecido. Reiteró su disposición al diálogo siempre y cuando éste gire en torno a la definición del presupuesto universitario del 2026 y no sobre “temas diferentes”.

Zermeño Guerra expresó, que “todo esto ha sido un malentendido; una serie de dimes y diretes que ya se debe ir solucionando con una reunión de trabajo. Yo he asistido en varias ocasiones al Congreso, pero no en una situación como la que ahora hicieron”.