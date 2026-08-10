SLP, 6to. lugar en violencia familiar

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Aunque San Luis Potosí capital se mantiene entre los municipios del país con mayor número de casos de violencia familiar, al ubicarse en el sexto lugar nacional de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, aseguró que la incidencia de violencia contra las mujeres presenta una tendencia a la baja.

Al ser cuestionada sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres en el municipio, Orta Rodríguez estimó que la situación podría calificarse entre cuatro y cinco en una escala del uno al 10. Argumentó que actualmente no se encuentra en un escenario de alta percepción de violencia feminicida y sostuvo que las mujeres cuentan con mayores herramientas para sentirse seguras.

La funcionaria señaló que uno de los indicadores que, a su consideración, refleja esta reducción es el comportamiento de las mujeres que visitan la ciudad. Dijo que, de acuerdo con información que han cruzado con el área de Turismo, cada vez son más las mujeres que viajan solas a San Luis Potosí y que manifiestan sentirse seguras, además de que hoteles cuentan con líneas de apoyo y mecanismos de atención ante alguna situación de riesgo.

Orta Rodríguez atribuyó esta percepción a una estrategia que, dijo, ha dejado de concentrarse únicamente en las áreas dedicadas a las mujeres y que involucra a distintas dependencias municipales. Aseguró que los datos del SESNSP también muestran una disminución en la incidencia y destacó que las mujeres recurren a la Policía Municipal cuando requieren apoyo, lo que, desde su perspectiva, refleja una mayor confianza en la corporación.

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En contraste con la calificación que otorgó a la situación general de violencia, la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres evaluó con un nueve el trabajo del Ayuntamiento en la atención de casos de violencia y vulneración de derechos. Reconoció, sin embargo, que todavía existen situaciones por atender y que no pueden "cantar victoria", por lo que el objetivo, dijo, es alcanzar una atención del 100 por ciento.