SLP en top 2 de estados con ciberacoso del país

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San Luis Potosí registró uno de los mayores incrementos de ciberacoso en México y se ubicó en el segundo lugar nacional en incidencia de este problema, al reportar que 26.9 por ciento de las personas usuarias de internet de 12 años y más ha enfrentado alguna agresión digital, según datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI.

El avance coloca a la entidad solo por debajo de Yucatán, que alcanzó 29.7 por ciento, y por encima de Hidalgo, con 26.2 por ciento. El dato destaca porque en un periodo de apenas un año la entidad potosina escaló más de 20 posiciones en la medición nacional, lo que refleja un aumento en la exposición de la población a este tipo de violencia.

Entre las principales dificultades para combatir estas agresiones está que la mayoría de las víctimas no logra identificar a quien las ataca. El MOCIBA 2025 señala que 61.1 por ciento de las personas afectadas desconoce la identidad de su agresor, mientras que WhatsApp, Facebook y las llamadas telefónicas concentran las principales vías utilizadas para ejercer el acoso.

Aunque las agresiones ocurren en espacios digitales, sus efectos alcanzan la vida cotidiana de las víctimas. El enojo, la desconfianza, el estrés y el miedo aparecen entre las principales consecuencias emocionales, pero la respuesta más frecuente continúa siendo bloquear al agresor, mientras que denunciar ante autoridades sigue siendo una opción poco utilizada.

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