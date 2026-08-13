SLP lidera en creación de empleo formal: STPS

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Las 16 mil 745 plazas formales reportadas por la entidad potosina durante el mes pasado, fueron impulsadas por el sector de servicios, informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

Durante julio, el empleo formal en San Luis Potosí registró un espectacular repunte que impuso una nueva marca en la medición del indicador por parte del IMSS, al consignarse 497 mil 652 trabajadores asegurados, la cifra más alta desde que el Seguro Social empezó a publicar el dato en 1997.

El funcionario estatal expuso que los casi 17 mil empleos formalizados, se lograron a partir de la consolidación de varios proyectos en desarrollo y que "en este momento despuntaron", destacó el funcionario.

Complementó que meses atrás se adelantaba la posible llegada de más inversión, cuyo anuncio se formalizó entre los empresarios del ramo de servicios, por ello, favorecieron a detonar el empleo formal en el estado el

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mes pasado.

"En este momento se dio y por eso, históricamente a más de cinco años en la historia de la Secretaría hemos tenido este repunte. Hoy lo tenemos y qué bueno, favorable para San Luis Potosí", concluyó.

Sánchez Lara reconoció que la duración de los empleos dependerá del comportamiento del sector, pues existen fluctuaciones durante el año, es decir, existen incrementos destacados, caídas considerables, estabilidad, nuevas disminuciones y recuperaciones.

En el primer trimestre de 2026, San Luis Potosí registró una variación anual de 0.7 % en las actividades terciarias, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi.