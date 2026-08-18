Socorristas con acceso a testamentos gratuitos

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Rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis, se suman a la lista de beneficiarios de la elaboración del testamento gratuito, y se incorporan también la Guardia Nacional y los elementos del Ejército Mexicano que trabajan en el destacamento de San Luis Potosí, anunció el presidente del Colegio de Notarios Juan Carlos Barrón Cerda.

En la presentación de los meses del testamento, Juan Carlos Barrón anunció recorridos especiales para otorgar testamentos gratuitos a los adultos mayores.

En el caso de los meses de testamento para los demás usuarios, Juan Carlos Barrón informó que de septiembre a diciembre, los usuarios contarán con un descuento para dejar en orden su patrimonio.

Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional de Notarios, advirtió que los testamentos no nada más sirven para transmitir bienes y evitar juicios que incluso dividen familias, sino incluso para casos como el señalamiento de responsables de la patria potestad de los hijos.

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Recordó que testar puede ser para la madre que quiere proteger a sus hijos, para el padre que durante décadas trabajó para conseguir una casa o para la persona adulta mayor que desea dejar en una posesión segura su patrimonio y también para los migrantes que desean dejar seguros sus bienes y también se benefician las personas del campo y las comunidades.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que los meses