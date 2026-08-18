Socorristas con acceso a testamentos gratuitos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Rescatistas de la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Luis, se suman a la lista de beneficiarios de la elaboración del testamento gratuito, y se incorporan también la Guardia Nacional y los elementos del Ejército Mexicano que trabajan en el destacamento de San Luis Potosí, anunció el presidente del Colegio de Notarios Juan Carlos Barrón Cerda.
En la presentación de los meses del testamento, Juan Carlos Barrón anunció recorridos especiales para otorgar testamentos gratuitos a los adultos mayores.
En el caso de los meses de testamento para los demás usuarios, Juan Carlos Barrón informó que de septiembre a diciembre, los usuarios contarán con un descuento para dejar en orden su patrimonio.
Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional de Notarios, advirtió que los testamentos no nada más sirven para transmitir bienes y evitar juicios que incluso dividen familias, sino incluso para casos como el señalamiento de responsables de la patria potestad de los hijos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Recordó que testar puede ser para la madre que quiere proteger a sus hijos, para el padre que durante décadas trabajó para conseguir una casa o para la persona adulta mayor que desea dejar en una posesión segura su patrimonio y también para los migrantes que desean dejar seguros sus bienes y también se benefician las personas del campo y las comunidades.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que los meses
no te pierdas estas noticias
San Luis entre los estados con variaciones atipicas en delitos de alto impacto
EFE
La organización civil "Causa Común", señala variaciones atípicas en 10 delitos y advirtió de posibles problemas de subregistro, reclasificación y opacidad en algunos de los 32 estados del país
Localizan en una vivienda cilindro de gas cloro hurtado
Pulso Online
Corporaciones municipales se trasladaron a la casa para recuperar el tanque de manera segura
Se suman INE y Ceepac a Mesas de Construcción de Paz
Rubén Pacheco
Prevén tranquilidad en las campañas y se mantiene vigilancia ante posibles alertas