Soledad rompe récord de enchiladas en Fenapo 2025

Con una asistencia multitudinaria y un ambiente de fiesta inolvidable para miles de vistantes, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, celebró el Día de la Garnacha en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025, con la entrega de más de 35 mil exquisitas enchiladas potosinas a familias enteras; acompañado del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, el edil festejó la riqueza gastronómica del municipio y la convivencia familiar como símbolo de identidad de Soledad.

Desde las dos de la tarde, miles de niños, niñas, jóvenes, adultos hombres y mujeres y personas adultas mayores, degustaron del inigualable sabor de la enchilada soledense, rellenas de delicioso queso, y acompañadas de frijoles, cebolla, aguacate, cueritos, salsa y queso; así como de las tradicionales y reconocidas gorditas de Palma de la Cruz, de diferentes guisos. Familias enteras disfrutaron de una tarde inolvidable con música en vivo, baile folclórico y un ambiente festivo que puso a muchos a bailar y disfrutar.

Fueron más de 9 mil personas que probaron el tesoro y el orgullo culinario de Soledad de Graciano Sánchez, declarado Patrimonio Cultural Intangible de San Luis Potosí. El Alcalde, Navarro Muñiz reconoció al Mandatario Estatal por abrir este tipo de espacios a los municipios, para difundir su historia y sus atractivos turísticos: “Hoy Soledad demuestra que está a la altura de los grandes escenarios, llevamos nuestras tradiciones y sabores a quienes nos visitan desde diferentes regiones del estado y del país, este es un gobierno que escucha, atiende y trabaja para estar cerca de las familias”.

El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció la participación del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez para llevar a la Feria un evento de esta magnitud, que coloca en alto a la gastronomía potosina y fortalece la promoción cultural del estado ante visitantes nacionales e internacionales.

Con una gran fiesta gastronómica, en un entorno de excelente organización y fluidez, rodeados de un ambiente de convivencia, el Día de Soledad en la FENAPO se consolida como un referente de orgullo, identidad y tradición que enaltece la riqueza de las y los soledenses.