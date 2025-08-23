Buscan erradicar la violencia intrafamiliar

Lagunillas.- En el municipio se busca erradicar la violencia intrafamiliar ya que al mes se registran 5 denuncias, pero no hay avance porque las mujeres están acostumbradas a retirar las denuncias contra sus agresores y así no se les puede castigar.

El presidente municipal Sergio Izaguirre dio a conocer que pese a ello el municipio es uno de los más tranquilos en el estado, pero se atienden estos casos para reducir la violencia en contra de las mujeres.

El problema que se tiene es la violencia, sobre todo en las comunidades grandes como el Mirador, Pinihuán y San Rafael, donde son comunes los abusos en contra de las mujeres, que son violentadas y no se llega a castigar al agresor al no haber una denuncia de los hechos.

Se presentan hasta 5 casos al mes, pero al momento que está todo listo para proceder en contra del agresor, resulta que la víctima retira la denuncia y así no se puede aplicar la justicia y acabar con este tipo de hechos.

Por lo que se trabaja de manera coordinada con el Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto de la Mujer, para seguir orientando a las familias, lo que se busca es erradicar este problema y terminar con los hechos de violencia de género, puntualizó.