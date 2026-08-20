Soledad se suma al Día de la Garnacha
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El próximo 21 de agosto, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez participará en el "Día de la Garnacha" en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), donde se ofrecerán de manera gratuita más de 30 mil enchiladas a los asistentes.
La actividad comenzará a las 14:00 horas en la zona del Palenque, donde se contempla repartir más de 6 mil platillos qué de acuerdo con el municipio representa más de 30 mil enchiladas.
Además de las gorditas de Palma y aguas frescas, el espacio contará con mesas y sillas para los asistentes y música en vivo.
De acuerdo con el Ayuntamiento, la actividad estará dirigida a las familias que acudan a la Fenapo durante ese horario y se acerquen al área destinada para el reparto de alimentos.
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El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz señaló que, al igual que el año pasado, el municipio participará en la iniciativa convocada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar a los visitantes de la feria la gastronomía de los municipios de San Luis Potosí y Soledad.
"Vamos a convivir un rato, como es la tradición llevaremos las enchiladas y las gorditas de Palma de la Cruz", expuso.
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