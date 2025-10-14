Soledad ya cuenta con una escuela municipal de música

La escuela de música ubicada en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango” actualmente cuenta con 25 alumnos que reciben clases gratuitas en diversos instrumentos musicales. Antes de que concluya el año, se espera conformar una orquesta infantil y juvenil, informó el director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera.

Subrayó que, aunque el programa comenzó durante el periodo vacacional con gran respuesta por parte de la ciudadanía, fue necesario ajustar los horarios a la tarde debido al regreso a clases, para permitir que los estudiantes de turno matutino puedan continuar su formación musical sin afectar sus estudios académicos.

Detalló que actualmente, la escuela ofrece instrucción en piano, guitarra, solfeo, clarinete, trombón, bajo, contrabajo, violonchelo y saxofón, debido a que el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz facilitó los instrumentos necesarios para el aprendizaje de los estudiantes.

El funcionario señaló que la convocatoria permanece abierta para niñas, niños y adolescentes de 7 a 14 años, quienes pueden inscribirse directamente en el Teatro de Soledad, ubicado en la calle Santa Marta #521, Fraccionamiento Rancho Blanco, en horario de 5:00 a 8:00 de la noche.

Destacó que el proyecto tiene capacidad para 65 alumnos y la meta a corto plazo es conformar una orquesta infantil y juvenil que podría presentarse públicamente en diciembre con un programa de villancicos.