Solicita la Canaco-Serytur no incrementar impuestos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León Hernández, exhortó a los ayuntamientos del estado, a evitar incrementos en los impuestos contemplados dentro de las Leyes de Ingresos y Egresos 2026, ya que estos podrían impactar negativamente en la operatividad de los comercios formales.

Díaz de León señaló que el sector empresarial ya enfrenta una carga considerable de contribuciones y obligaciones fiscales, a lo que se suman factores externos como la inflación y los aranceles, que complican aún más la competitividad y productividad del comercio local.

“La solicitud es que no incrementen los impuestos; ya existen muchas cargas sobre el sector empresarial. Creemos que las autoridades deben analizar a fondo este tema antes de tomar decisiones que afecten la economía formal”, expresó el dirigente empresarial.

Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que no relajen las acciones de regulación del comercio informal, el cual dijo ha mostrado un incremento considerable en los últimos meses.

Advirtió que esta situación representa una competencia desleal para los negocios establecidos, que cumplen con el pago de impuestos y con las normas de operación vigentes.

Como alternativa, propuso impulsar una simplificación administrativa que facilite la transición de vendedores informales hacia la formalidad.

“Simplificar trámites ayudaría a que los informales puedan integrarse al sistema formal. Hoy en día, las empresas enfrentan un gran desgaste, cuando son precisamente las que generan empleo y mueven la economía del país”, concluyó Díaz de León.