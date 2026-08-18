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Solicitan a la Sedeco publicar contratos con firma de gestoría

RGC cuestionó la reserva de información sobre los documentos

Por Rubén Pacheco

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Solicitan a la Sedeco publicar contratos con firma de gestoría
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      Si en Estados Unidos son públicos los contratos del gobierno de San Luis Potosí con una firma de gestoría, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) debe transparentar la misma información, instruyó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      Este domingo se reveló que, mientras la Sedeco reservó injustificadamente cinco años la información sobre tales contrataciones, el gobierno estadounidense publicó la información en cumplimiento con sus disposiciones en materia de transparencia.

      Previo a encabezar la ceremonia del inicio de la campaña de Meses del Testamento con el Colegio de Notarios de San Luis Potosí, dijo que, si en territorio estadounidense los datos ya están disponibles para la ciudadanía, la dependencia estatal tiene que difundir los datos.

      "Le vamos a pedir a Sedeco que lo haga. Allá son públicos, aquí tienen que ser públicos", asumió pese a la determinación de la dependencia estatal en una solicitud de información presentada por este medio de información para acceder a la documentación.

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      El mandatario estatal anunció que, en próximas fechas la administración estatal podrá difundir la llegada de inversión extranjera de dos empresas a San Luis Potosí, como parte de dicha gestoría.

      "Por tema de la bolsa, hemos batallado un poquito para que podamos señalarlas, pero bueno, ya estamos en condiciones de poderlo hacer", expuso Gallardo Cardona.

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