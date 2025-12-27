Solicitan reparar hundimiento en la San Gustavo

Vecinos de la colonia El Sauzalito mantienen su exigencia a las autoridades estatales y municipales para que atiendan el hundimiento registrado en la calle San Gustavo, una afectación que, pese al paso de los meses, continúa sin ser intervenida y representa un riesgo permanente para quienes transitan por la zona.

El problema se originó tras las excavaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) durante un intento de lotificación para vivienda social que fue frenado por los colonos desde mayo pasado. Aunque en aquel momento se anunció que los daños serían reparados, a más de medio año de distancia el hundimiento persiste y no ha sido posible su atención, de acuerdo con los propios habitantes.

Los vecinos señalan que el colapso del terreno en San Gustavo afecta de manera directa la circulación vehicular y ha ido agravándose con el paso del tiempo, especialmente durante la temporada de lluvias. A ello se suma la presencia de grietas visibles en el área verde ubicada sobre avenida de las Torres, lo que ha incrementado el temor de que se registren nuevos hundimientos en calles aledañas, como San Vicente Mártir.

Además del riesgo vial, los colonos recordaron que continúan pendientes los trabajos de compactación del terreno y el relleno adecuado de la tierra removida, así como la restitución de los espacios recreativos que fueron dañados o retirados durante las obras inconclusas. Juegos infantiles, porterías y zonas reforestadas siguen sin ser repuestas.

Los habitantes de El Sauzalito advirtieron que la falta de atención prolongada al hundimiento no sólo evidencia el incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades en mayo, sino que mantiene latente un problema de seguridad para las familias de la colonia y para la infraestructura urbana, sin que hasta ahora exista una fecha definida para su solución.