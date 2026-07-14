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Solicitará el TEE un mayor presupuesto

Por Samuel Moreno

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Solicitará el TEE un mayor presupuesto
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      A menos de un año del arranque del proceso electoral local de 2027, el Tribunal Electoral del Estado (TEE) alista una propuesta de presupuesto con la que buscará fortalecer su operación, al considerar que la estructura actual resulta insuficiente para atender la carga de trabajo que implicará la próxima contienda, informó la magistrada presidenta, Denisse Porras Guerrero.

      La titular del organismo explicó que el tribunal se encuentra concentrado en la integración de un proyecto financiero que, aunque será elaborado bajo criterios de austeridad, también reflejará las necesidades reales de la institución. Señaló que el objetivo es contar con las herramientas necesarias para responder de manera eficiente a las responsabilidades que traerá el proceso electoral.

      Porras Guerrero reconoció que el TEE opera con una plantilla reducida y puso como ejemplo que únicamente dispone de una actuaria para realizar las notificaciones en los 59 municipios del estado, situación que limita la capacidad de respuesta del órgano jurisdiccional.

      Indicó que parte del presupuesto estará orientado a la contratación de personal eventual, así como al fortalecimiento de la capacitación y de las condiciones laborales del personal, al considerar que estos aspectos serán determinantes para garantizar el correcto desarrollo de las actividades jurisdiccionales durante la elección.

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