Solo 40 % de comerciantes concluyó trámite para obtener licencia
El bajo porcentaje de comercios con licencia completa enciende alertas en la Dirección de Protección Civil Municipal.
La Dirección de Protección Civil Municipal, reconoció que durante la administración pasada, una parte importante de los comercios que iniciaron su trámite para obtener licencia de funcionamiento, no logró concluir el proceso.
Esto, principalmente por la cantidad de requisitos y dictámenes que se les solicitaban.
El encargado de despacho de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, explicó que el año pasado ingresaron alrededor de dos mil 30 expedientes relacionados con licencias de funcionamiento.
Pero únicamente, cerca del 40 por ciento, logró terminar todo el procedimiento, dijo que este bajo porcentaje encendió las alertas.
Comercio identificó 10 mil negocios sin licencia
Durante 2025 se logró la regularización de los establecimientos incrementando la recaudación, señaló de la Vega Pineda
