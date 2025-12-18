logo pulso
Sólo aprueba un diputado y "de panzazo": Gámez M.

La "bromita" de Sara Rocha la mandó al sótano en la presente evaluación

Por Martín Rodríguez

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Sólo aprueba un diputado y "de panzazo": Gámez M.

Un solo diputado fue aprobado por su trabajo en la Quinta Evaluación Trimestral de Congreso Calificado, ejercicio que mandó al último lugar de la evaluación a la priista Sara Rocha Medina luego del escándalo de la rifa de camionetas. Se le sancionó por conducta "notoriamente perniciosa" por difundir un video en el que admite haber recibido un obsequio indebido y luego, por ofrecer una explicación absurda.

De 27 legisladores sólo uno aprobó, 26 han publicado su declaración patrimonial, fiscal y de interés y solo 8 comisiones permanentes publicaron actas de sus sesiones. El organismo civil establece que de 426 iniciativas presentadas, 195 permanecen pendientes, lo que resulta en una eficacia legislativa de 54 por ciento.

En desempeño individual, un diputado del Partido Verde fue el único que aprobó la evaluación: Luis Fernando Gámez con 6.65 puntos; le sigue María Dolores Robles con 4.38 puntos y Luis Emilio Rosas de Morena con 3.88.

Quienes mostraron peor desempeño son, en el lugar 25, María Leticia Vázquez del PT, con -1.68 puntos; en el 26 se encuentra Cuauhtli Fernando Badillo de Morena con -1.75 puntos y la peor es Sara Rocha Medina, del PRI con -3.24 puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La diputada con más iniciativas aprobadas es María Dolores Robles (PVEM), con 10.

La legisladora con más puntos de acuerdo presentados es Sara Rocha Medina (PRI), con 14. Tres legisladores son los que tienen más puntos de acuerdo aprobados con 5: María Dolores Robles (PVEM), Sara Rocha (PRI) y Tomás Zavala (PT).

Solo Marco Gama (MC) y Rubén Guajardo (PAN) mantienen su página web y sus redes sociales actualizadas.

Cinco legisladores tuvieron más faltas: Frinné Azuara (PRI), Marco Gama (MC), Tomás Zavala (PT), César Lara (PVEM) y María Aranzazú Puente (PAN), todos con 2 inasistencias, Cuauhtli Badillo (Morena) 2 retardos.

