Solo una taxista obtuvo concesión a través de amparo

Por Rubén Pacheco

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
En lo que va del sexenio, solo un amparo presentado por conductoras de taxi, ha resultado favorable para la asignación de concesión en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Aunque solo una impugnación se resolvió en favor de las inconformes, la funcionaria estatal reconoció que varias trabajadoras del volante interpusieron el mismo medio legal para tratar de obtener la concesión.

En entrevista, Martínez Acosta refirió que el área jurídica se mantiene al tanto de las otras demandas, pues en caso de que las sentencias favorezcan a las operadoras la SCT dará cumplimiento al mandato judicial.

“Sí tenemos mujeres operadoras que están trabajando diariamente y es el sustento de sus familias. Creo que son elementos que se deben de tomar en cuenta para la asignación de las concesiones, admitió.

El caso al que se refiere Martínez Acosta, corresponde a la conductora Sandra Martínez Ávila, quien después de más de cinco años y ocho meses, obtuvo dicha autorización, luego de obtener un amparo contra la SCT.

La resolución del Juzgado de Distrito la protegió del rechazó de una convocatoria, respecto de la solicitud por el criterio de antigüedad prevista en el artículo 40, fracción I, de la Ley de Transporte Público del Estado.

