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Somos MX, nueva ala de la herencia maldita

Celebra Gallardo Cardona que haya más pluralidad

Por Rubén Pacheco

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Somos MX, nueva ala de la herencia maldita
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      Si bien celebró que haya una nueva opción partidista que funja como oposición en la entidad, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, consideró que el partido Somos MX –encabezado por Francisco Xavier Nava Palacios, exalcalde capitalino- es un ala más de la "herencia maldita".

      Después de iniciar los trabajos del puente que cruzará la glorieta de la salida a la carretera a Guadalajara, destacó la creación de la nueva fuerza política, pues ya hacía falta mayor contrapeso del ya existente en San Luis Potosí. 

      En entrevista, el mandatario estatal pidió al nuevo instituto político promover debates de altura, y no solo mantener un discurso y posicionamientos donde proliferen las mentiras y "las tonterías".

      Aseveró que al Gobierno del Estado "le encanta" la pluralidad política, porque propicia más opciones para la ciudadanía, sin embargo, minimizó su conformación al considerarlo como parte de la "herencia maldita".

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      Gallardo Cardona atribuyó que la "herencia maldita" intentará obtener simpatía ciudadana por tres frentes, de cara al inicio del proceso electoral 2026-2027. "A ver si alguna le pega", satirizó.

      "Qué bueno, la verdad, qué bueno, la verdad ya hacía falta contrapeso; qué bueno, los felicito. Ojalá que tengan altura en sus debates y que puedan debatir, no solamente con estar señalando tonterías y mentiras", remató. 

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