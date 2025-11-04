Sortean cruce mortal en Eje 114 y Av. Industrias

“A la buena de Dios”, automovilistas, camioneros urbanos, traileros y cientos de operadores de autobuses de transporte de personal, se las arreglan para cruzar el Eje 114 y la Avenida Industrias, en la Zona Industrial.

El semáforo está averiado y cada quien hace su esfuerzo por cruzar tratando de evitar un choque. En el cruce del Eje 104 y la misma Avenida Industrias, la caída de un semáforo provocó múltiples accidentes

Los camiones que provienen del propio Eje 114 y se dirigen al bulevar San Luis, deben sortear el tráfico vehicular y esperar un turno de paso porque no sirven ni los semáforos ni las flechas.

El problema se agrava porque en ese crucero, convregen autobuses de transporte urbano, camiones de uno y dos remolques que se dirigen hacia las fábricas o en su caso, van de regreso con productos terminados, autobuses de personal que provienen de todas las Industrias y en horas pico, se acumulan en las diversas vialidades rápida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, vehículos particulares de trabajadores, clientes o gente que desarrolla actividades administrativas, automóviles oficiales de dependencias gubernamentales municipales, estatales y federales, camionetas de fletes y autobuses urbanos que entran o salen de servicio y se dirigen a la pensión de Transportes Tangamanga, motociclistas que corren peligro, ciclistas que usan las banquetas para evitar los cruceros y vehículos de seguridad pública.

No es la única vez que ha ocurrido un incidente de esta naturaleza. Vecinos de los fraccionamientos Industrial San Luis y Don Miguel, también denunciaron en meses pasados un incidente similar en el crucero del Eje 104 con la Avenida Industrias, esto luego de que algún vehículo, derribó el semáforo que apunta hacia los vehículos que provienen de la zona habitacional, los automovilistas trataban de cruzar entre los carriles de tráfico de camiones, además de exponerse a que su vehículo sea investido por autobuses de transporte de personal o camiones de uno o dos remolques.