SSPC ocultó muerte de un interno en riña

En el primer bimestre de 2026, en el sistema penitenciario de SLP se reporta el deceso de cuatro personas privadas de la libertad (PPL), una de ellas fallecida durante una riña con otros internos.

Incidentes y muertes en el sistema penitenciario

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2026 del gobierno federal, en los primeros dos meses del año se contabilizaron cuatro incidencias con seis PPL´s involucradas.

Subrayó que tres incidentes correspondieron a tres decesos de internos por muerte natural o enfermedad y otro suceso catalogado como riña, donde participaron tres personas encarceladas, de las cuales una murió.

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Detalles confirmados por autoridades

Sobresale que, de esta defunción confirmada por las autoridades federales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal no informó oficialmente que se haya suscitado una reyerta, ni tampoco de la muerte de un interno.

El reporte complementó que, en enero las cárceles potosinas mantenían 4 mil 830 PPL y durante febrero pasado ingresaron 700 internos, 630 hombres y 71 mujeres; y se reportaron 500 egresos, 444 hombres y 56 mueres.

Es decir, febrero concluyó con 5 mil 031 internos en los 5 Centros Estatales de Reiserción Social (Cereso), sobre todo, el de San Luis Potosí conocido como La Pila por su ubicación en la delegación del mismo nombre.

Del total de población penitenciaria, 703 tienen de 18 a 24 años; 993 de 25 a 29 años; 967 de 30 a 34 años; 816 de 35 a 39 años; 592 de 40 a 44 años; 417 de 45 a 49 años; 254 de 50 a 54 años; 137 de 55 - 59 años; y 152 de 60 años o más.