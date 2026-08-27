SSPC reporta baja incidencia delictiva en la zona norte

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La incidencia delictiva en la zona norte de la capital ha disminuido en comparación con los niveles que se registraban en 2021, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, quien señaló que el sector dejó de ser uno de los puntos prioritarios para la corporación.

El funcionario explicó que actualmente esa área cuenta con un despliegue permanente de alrededor de 10 patrullas de la Guardia Municipal y ocho unidades de Policía Vial, además de cerca de 100 elementos asignados a labores de vigilancia y atención ciudadana.

De acuerdo con Villa Gutiérrez, la presencia policial se ha mantenido de forma constante en las colonias de la zona norte, lo que ha contribuido a contener diversos incidentes.

Añadió que el trabajo coordinado con la ciudadanía también ha sido un factor para reforzar las acciones preventivas.

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En ese sentido, destacó que este cuadrante concentra el mayor número de comités vecinales de seguridad e inteligencia social de la ciudad. Señaló que la comunicación entre vecinos y autoridades permite reportar situaciones de riesgo y dar seguimiento a problemáticas específicas de cada colonia.

El titular de la SSPC reconoció que en la zona norte continúan ocurriendo delitos, aunque sostuvo que la incidencia es menor a la que existía cuando inició la actual administración municipal. "Era un punto de atención prioritario en 2021; hoy sigue habiendo incidencia, pero en mucho menor escala", afirmó Vill Gutiérrez.