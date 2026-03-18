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Sube cifra de pensionados en el Gobierno del Estado

Señala titular de Pensiones que ha hecho ajustes junto con Finanzas

Por Samuel Moreno

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Sube cifra de pensionados en el Gobierno del Estado

El Sistema de Pensiones del Estado enfrenta una presión creciente con la incorporación mensual de hasta 100 nuevos jubilados, lo que elevará el costo total a cerca de 5 mil millones de pesos durante 2026, informó el director de Pensiones, Luis Arturo Coronado Puente.

Sistema de Pensiones enfrenta aumento mensual de jubilados

El funcionario detalló que la tendencia se ha mantenido constante en los primeros meses del año y podría continuar en abril, lo que representa un incremento sostenido en la carga financiera del organismo. No obstante, afirmó que este escenario ya había sido previsto desde el año pasado, por lo que se realizaron ajustes en coordinación con la Secretaría de Finanzas.

Medidas de control y reducción de riesgos en préstamos personales

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En este contexto, destacó que la Dirección de Pensiones también ha tenido una alta demanda en préstamos personales, los cuales aseguró, se están colocando con buena aceptación entre los derechohabientes, pese a la implementación de nuevas medidas de control.

Entre ellas, sobresale la figura del aval, aplicada para reducir riesgos tras detectarse un pasivo considerable en administraciones anteriores. Coronado Puente explicó que se llegó a tener una cartera vencida mensual de 8 millones de pesos y un riesgo total de 109 millones, por lo que se optó por reforzar los mecanismos de protección del fondo.

Actualmente, la cartera vencida se mantiene en niveles inferiores al 1 por ciento, lo que refleja una mejora en la recuperación de créditos y mayor control financiero.

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