Sube la gasolina Premium más de $ 3 por Lt. en SLP

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El incremento en el precio de los combustibles continúa presionando la economía de San Luis Potosí. En el último año, la gasolina Premium registró un aumento superior a los tres pesos por litro en la entidad, mientras que la Regular también mostró un encarecimiento, situación que comienza a reflejarse en mayores costos para el transporte de mercancías, el comercio y los servicios.

Un análisis de los precios promedio de los combustibles revela que, en julio de 2025, la gasolina Regular se comercializaba en alrededor de 23.94 pesos por litro, en tanto que la Premium oscilaba entre 25.50 y 25.90 pesos. Para julio de 2026, la Regular se ubica entre 23.90 y 24.50 pesos por litro, mientras que la Premium alcanza precios de entre 28.50 y 29 pesos, lo que representa un incremento acumulado de hasta 3.13 pesos por litro en apenas un año. El diésel, por su parte, mantiene un promedio estatal de 27.08 pesos por litro.

El impacto se concentra principalmente en el sector transportista y logístico, donde el aumento en el costo del combustible ha elevado los gastos de distribución de mercancías hacia la Zona Industrial y otros puntos de la entidad. Esta presión también se traslada al comercio local, ya que el encarecimiento de los fletes repercute en el precio final de frutas, verduras, abarrotes y otros productos de consumo cotidiano.

Los operadores de plataformas digitales y taxistas también enfrentan una reducción en sus márgenes de ganancia. De acuerdo con estimaciones del sector, actualmente destinan entre 15 y 20 por ciento más de sus ingresos diarios para cubrir el gasto de combustible, obligándolos a extender sus jornadas laborales para mantener el mismo nivel de ingresos.

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Aunque durante junio se registró una ligera estabilización en los precios, el comportamiento observado en julio confirma una nueva tendencia al alza. Con ello, el costo de los combustibles mantiene presión sobre la inflación y la economía de los hogares potosinos.