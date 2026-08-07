Suben 10.7 % gastos de operación del Ayto.

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El gasto para mantener en operación al Ayuntamiento de San Luis Potosí, aumentó 10.7 por ciento durante el primer semestre de 2026, impulsado principalmente por el crecimiento en Servicios Generales y el costo de la nómina municipal, de acuerdo con el Estado de Actividades del gobierno capitalino.

Entre enero y junio, los gastos de funcionamiento alcanzaron mil 503.1 millones de pesos, contra los mil 357.8 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El mayor incremento se concentró en Servicios Generales, partida que pasó de 560.2 a 680.3 millones de pesos, un aumento de 21.4 por ciento.

La nómina, ubicada en el apartado de Servicios Personales, también representó una de las principales erogaciones del municipio. Durante los primeros seis meses del año se destinaron 758 millones de pesos a este concepto, por encima de los 727.9 millones ejercidos en el mismo periodo del año anterior.

En total, el Ayuntamiento reportó egresos por mil 749.1 millones de pesos al cierre de junio, frente a los mil 589.2 millones del primer semestre de 2025. Dentro de este monto se incluyeron 10.2 millones de pesos por intereses y gastos financieros de la deuda pública, además de 133.2 millones destinados a ayudas sociales.

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Mientras el gasto mantuvo un ritmo de crecimiento superior al de la recaudación tributaria, los ingresos totales del municipio también aumentaron, al pasar de 2 mil 119.1 millones a 2 mil 308.5 millones de pesos. Sin embargo, los ingresos por impuestos prácticamente permanecieron sin cambios, con 758.5 millones de pesos frente a los 756.3 millones obtenidos en el mismo lapso de 2025.

El balance financiero del primer semestre dejó un ahorro neto de 559.3 millones de pesos, cifra superior a los 529.8 millones reportados un año antes. El resultado estuvo acompañado por ingresos de gestión por mil 177.4 millones de pesos, dentro de los cuales destacó la captación extraordinaria de 144.6 millones de pesos por aprovechamientos patrimoniales, concepto que durante el primer semestre de 2025 no registró ingresos.