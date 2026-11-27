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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) ha recibido 32 denuncias por presuntas irregularidades electorales durante 2026, de las cuales 13 permanecen en distintas etapas de investigación, entre ellas posibles actos anticipados de campaña, promoción personalizada y violencia política en razón de género.

De acuerdo con el balance del organismo electoral, de las 32 denuncias recibidas, 24 derivaron en Procedimientos Especiales Sancionadores y ocho fueron integradas como cuadernos de antecedentes. Hasta el momento, 19 expedientes han sido concluidos.

Entre los asuntos que continúan en sustanciación se encuentran seis denuncias por presuntos actos anticipados de campaña, cinco relacionadas con uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, una por violencia política contra las mujeres en razón de género y otra por propaganda político-electoral colocada en un inmueble privado.

El organismo aclaró que una misma denuncia puede involucrar más de una conducta, por lo que las cifras correspondientes a los motivos de investigación no necesariamente representan expedientes distintos. También precisó que los casos abiertos permanecen bajo investigación y que, por esta razón, no es posible adelantar información sobre su contenido o posibles responsabilidades.

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En los Procedimientos Especiales Sancionadores, el Ceepac recibe las quejas, desarrolla las investigaciones correspondientes y remite los expedientes al Tribunal Electoral, instancia encargada de determinar si existieron infracciones y, en su caso, imponer las sanciones respectivas. Además, las denuncias relacionadas con conductas de competencia federal son turnadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para su atención.