Suma El Realito 95 fallas

De nueva cuenta, el acueducto que conduce el agua de la presa El Realito a la Zona Metropolitana de la capital registró una falla.

Falla en acueducto El Realito afecta suministro en Tierra Nueva

El desperfecto se registró la tarde de ayer, viernes luego de una ruptura detectada en la línea de conducción ubicada a la altura del municipio de Tierra Nueva.

Con este incidente, el sistema hidráulico acumula cuatro interrupciones en lo que va del año, de acuerdo con información difundida por Interapas.

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La primera ocurrió al arranque del año, el dos de enero.

Posteriormente, se descompuso nuevamente el 23 de febrero, manteniéndose sin funcionar hasta el dos de marzo pasado.

La tercera, anterior a esta, ocurrió apenas ocho días después de que se reactivara el abasto, el 10 de marzo.

Interapas activa protocolo para mitigar afectaciones

De acuerdo al organismo operador, en 2025 se registraron 14 fallas en el acueducto, que acumuló 76 días sin operar y desde que entró en operación esta es la descompostura número 95.

El organismo operador indicó que, aunque no administra este sistema, activó su protocolo de atención para mitigar afectaciones en colonias que dependen del suministro, mediante la operación de pozos de reserva y el envío de agua en pipas.

Interapas señaló que se mantendrá atento a la evolución del problema y que continuará informando a la población a través de sus canales oficiales.