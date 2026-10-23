Suma SEGE recomendación de la CEDH

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Discriminación por ser la víctima, golpizas sistemáticas, robo de sus alimentos y otras formas de acoso escolar o bullying, son parte de las violaciones de derechos humanos documentados en contra de una alumna de sexto grado de primaria de un municipio potosino, durante el ciclo escolar 2025-2026.

Así lo revelo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Recomendación No. 09/2026 dirigida a Daysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de

Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

De acuerdo con lo expuesto en el expediente 1VQU-0525/2025, en el ciclo escolar la alumna fue excluida por otra compañera, quien la interrumpía durante sus participaciones en clase, le quitaba sus artículos personales e incluso el lonche.

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Frente a ello, la madre se inconformó con la docente encargada de grupo, sin embargo, ésta sólo hacía que las alumnas se pidieran disculpas entre sí, sin llevar a cabo más acciones para evitar que se repitieran los actos de violencia escolar.

El 19 de noviembre de 2025, se agravaron las cosas, pues le hablaron a la mamá para reportarle que su hija presentaba dolor en el estómago probablemente por no desayunar, sin embargo, la estudiante denunció que dos niñas la golpearon en la frente y la cadera, y como remate, le rasguñaron el abdomen.

A pesar de ello, el personal docente y directivo no tomó medidas para prevenir las agresiones e inhibir que las alumnas agresoras continuaran con la violencia. De ahí en adelante, cursó las clases a distancia y hasta abril del 2026 se reincorporó de

forma sustancial.

La CEDH comprobó que la escuela no extendió una invitación formal a la estudiante por la conclusión de ciclo escolar, sino que ella y su madre se enteraron porque otra mamá le reenvió un mensaje de WhatsApp, acción catalogada como discriminatoria.