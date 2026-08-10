Supervisa Interapas nuevos desarrollos

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El Interapas realizó 18 supervisiones en nuevos desarrollos urbanos durante el periodo más reciente, como parte de las revisiones previas a su posible incorporación a las redes metropolitanas de agua potable y drenaje.

Las inspecciones están enfocadas en verificar que la infraestructura construida en fraccionamientos y otros centros de población corresponda con los proyectos autorizados y cumpla con las especificaciones técnicas establecidas para su conexión al sistema público.

Entre los aspectos que revisa el organismo se encuentran las condiciones de las redes de agua potable y alcantarillado, así como los puntos donde estas instalaciones pretenden conectarse a la infraestructura existente. Durante las visitas, Interapas también puede establecer medidas preventivas o correctivas cuando detecta deficiencias en las obras, por lo que la incorporación de un nuevo desarrollo a las redes de servicio depende de que la infraestructura cumpla con los requerimientos técnicos.

Las supervisiones se realizan en un contexto de crecimiento de nuevos desarrollos habitacionales y urbanos en la zona metropolitana, donde la incorporación de nuevas redes representa una presión adicional para la infraestructura de agua potable y drenaje existente.

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El organismo señaló que estas revisiones buscan evitar que obras que no cumplan con las condiciones requeridas sean conectadas al sistema público, aunque no precisó cuántos de los 18 desarrollos supervisados presentaron observaciones ni cuántos fueron autorizados para su incorporación.