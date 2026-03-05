logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Supervisan los parajes turísticos

Por Rolando Morales

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Supervisan los parajes turísticos

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que tras la revisión de 49 parajes turísticos en el estado, únicamente cinco presentaron observaciones relacionadas principalmente con falta de señalética, capacitación y equipo de seguridad.

Detalló que las inconsistencias fueron detectadas en puntos de El Naranjo, Cascadas de Micos, una zona de Xilitla y otra en Aquismón. Las observaciones, señaló, son mínimas, pero deben atenderse de inmediato debido a la responsabilidad que implica permitir el acceso de personas a cuerpos de agua.

Entre los puntos detectados se encuentran la ausencia de señalética adecuada, falta de capacitación al personal y chalecos salvavidas fuera de vigencia o reparados, lo cual está prohibido. “No puede ingresar una sola persona a estos cuerpos de agua si no porta un chaleco; está estrictamente prohibido”, subrayó Ordaz Flores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis
Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

SLP

Rolando Morales

Avanza la licitación de bienes municipales
Avanza la licitación de bienes municipales

Avanza la licitación de bienes municipales

SLP

Martín Rodríguez

Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP
Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP

Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP

SLP

Ana Paula Vázquez

La Universidad aún enfrenta desafíos para lograr campus libres de violencia, reconoce el rector

Entregan medicinas gratuitas en Soledad
Entregan medicinas gratuitas en Soledad

Entregan medicinas gratuitas en Soledad

SLP

Leonel Mora