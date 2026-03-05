Supervisan los parajes turísticos

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que tras la revisión de 49 parajes turísticos en el estado, únicamente cinco presentaron observaciones relacionadas principalmente con falta de señalética, capacitación y equipo de seguridad.

Detalló que las inconsistencias fueron detectadas en puntos de El Naranjo, Cascadas de Micos, una zona de Xilitla y otra en Aquismón. Las observaciones, señaló, son mínimas, pero deben atenderse de inmediato debido a la responsabilidad que implica permitir el acceso de personas a cuerpos de agua.

Entre los puntos detectados se encuentran la ausencia de señalética adecuada, falta de capacitación al personal y chalecos salvavidas fuera de vigencia o reparados, lo cual está prohibido. “No puede ingresar una sola persona a estos cuerpos de agua si no porta un chaleco; está estrictamente prohibido”, subrayó Ordaz Flores.