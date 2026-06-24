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Suspenden bacheo en Pozos por lluvias

Por Leonel Mora

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Suspenden bacheo en Pozos por lluvias
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      La Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Villa de Pozos, explicó que debido a las lluvias más recientes, los trabajos de bacheo debieron ponerse en pausa ya que éstos requieren de superficies secas para ser efectivos y más duraderos, empero, con un pronóstico del clima más favorable, la dependencia reanudó su programa. 

      El bacheo emergente inició en el bulevar San Antonio, donde una cuadrilla de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal rehabilitó parte de la carpeta asfáltica para mejorar la movilidad y seguridad vial de la zona.

      Representantes de la citada Dirección dijeron estar conscientes de las numerosas solicitudes de bacheo y rehabilitación que llegan desde todos los rincones del municipio e informó que habrá intervención directa en puntos estratégicos del territorio.

      Se prevé que, esta misma semana, el bacheo emergente continúe en avenidas principales y rutas como Valle de San Francisco, Callejón de los Tovares y otros sectores del municipio, donde las lluvias provocaron un mayor desgaste en la carpeta asfáltica. Se aclaró que la calle de Hermenegildo Galeana (cabecera municipal) ya está en proceso de reparación y que la avenida California será objeto de un proyecto inminente de rehabilitación. 

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