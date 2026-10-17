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Tamasopo será la sede de evento atlético Burden

Se espera la participación de 2 mil atletas

Por Martín Rodríguez

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Tamasopo será la sede de evento atlético Burden
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      El municipio de Tamasopo, en el estado de San Luis Potosí es sede de evento atlético Burden, carrera con obstáculos que combina recorridos de 5 y 10 kilómetros con retos de fuerza, resistencia y habilidades.

      La Secretaría de Turismo del estado informó que el evento atlético se desarrollará el sábado 21 de noviembre próximo, es decir el fin de semana posterior al "Buen Fin".

      El evento deportivo nacional espera una inscripción de un aproximado de 2 mil atletas con una asistencia aproximada de 2 mil acompañantes, para ofrecer un aproximado de 4 mil visitantes potenciales que al mismo tiempo ayudarán a movilizar la economía de la zona.

      La justa deportiva calcula una distancia hotelera prevista para dos noches, lo que a su vez ayuda a reforzar la actividad hotelera. Según las estimaciones de los organizadores, cada visitante podría gastar como mínimo mil 500 pesos. La derrama económica se calcularía en un aproximado de 12 millones de pesos, cifra que representa la meta y proyección sujeta a la asistencia y el gasto efectivo. Ese ingreso no representa el valor de las inscripciones, resultados económicos confirmados o en su caso algunas variables imprevistas.

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      También está abierta la posibilidad de que participen atletas de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes, Nuevo León, Tlaxcala, Tamaulipas, Yucatán, Coahuila, Veracruz, Durango, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Morelos, Baja California Sur y Nayarit. Incluye la posible visita de Colombia, Estados Unidos, Corea del Sur y Alemania.

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