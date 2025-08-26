logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Taxistas abusan en la Fenapo

La SCT estatal no ha cumplido su compromiso de vigilar el servicio desde la sede del evento

Por Samuel Moreno

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
Taxistas abusan en la Fenapo

Un video difundido en redes sociales evidenció que taxistas ubicados en las bahías de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 cobran tarifas excesivas cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se retira de la zona de inspección durante la madrugada, pese a que la dependencia estatal anunció que mantiene vigilancia permanente durante la edición ferial.

En las imágenes se observa el disgusto de los usuarios, quienes denuncian que los ruleteros establecen cobros "a su criterio" para trasladar pasajeros desde la feria hacia distintos puntos de la zona metropolitana.

De acuerdo con la denuncia, las tarifas oscilan entre 150 y 600 pesos, siendo este último monto aplicado para viajes hacia el barrio del Saucito.

El video muestra cómo un ciudadano pregunta de manera respetuosa a los conductores si van a usar el taxímetro o aplicarán una tarifa arbitraria, a lo que todos respondieron que no utilizarían el aparato, mientras que la presencia de personal de la SCT era inexistente en ese momento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque esta problemática no es nueva, ciudadanos han señalado que algunos taxistas han hecho caso omiso a las indicaciones de la autoridad de Comunicaciones y Transportes, manteniendo prácticas irregulares durante diversas ediciones de la Fenapo.

La denuncia pone en evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia y garantizar que las tarifas sean justas y transparentes, especialmente durante los eventos masivos que concentran a miles de visitantes en la capital potosina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey
Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

Ofrece arzobispo misa en honor a San Luis Rey

SLP

Martín Rodríguez

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección
Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

Cae poste de luz por la lluvias en Lomas primera sección

SLP

Rolando Morales

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí
Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

Uso de fracking incluye a San Luis Potosí

SLP

Rolando Morales

Zonas indígenas se explotarían en sus yacimientos no convencionales

Paciente psiquiátrico se fuga del HGZ 50
Paciente psiquiátrico se fuga del HGZ 50

Paciente psiquiátrico se fuga del HGZ 50

SLP

Nallely González

Familiares exigen una explicación tras la negligencia del hospital