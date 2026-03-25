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Taxistas protestan en la plaza Fundadores

Por Samuel Moreno

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Taxistas protestan en la plaza Fundadores

La protesta de integrantes del gremio taxista en el Centro Histórico potosino derivó este martes en momentos de tensión, luego de que conductores de plataformas digitales denunciaron haber sido retenidos momentáneamente mientras circulaban por la zona de Plaza Fundadores.

Desde temprana hora, los manifestantes se concentraron en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad para expresar su rechazo al funcionamiento de aplicaciones de transporte, a las que consideran fuera del marco legal. En el desarrollo de la movilización, algunos operadores de estas plataformas señalaron que se les impidió continuar con sus traslados, al ser interceptados por taxistas que exigían el cese de sus actividades.

Bajo el lema "Por un gremio sin banderas, pero con mucha identidad", los inconformes sostuvieron que su movimiento busca presionar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí para que se aplique la normatividad vigente de manera estricta, al argumentar que existe una competencia desleal que impacta directamente en sus ingresos.

Voceros del grupo señalaron que, a diferencia del servicio tradicional, los conductores de aplicaciones —aseguraron— no cumplen con requisitos como permisos, pago de impuestos ni revisiones vehiculares, lo que coloca en desventaja al sector establecido.

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La movilización provocó el cierre total a la circulación en Plaza Fundadores y calles aledañas, generando afectaciones viales en el primer cuadro de la ciudad. Elementos de la Policía Vial implementaron cortes a la circulación y recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas para evitar la zona.

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