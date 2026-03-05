TEESLP también enfrenta limitaciones de presupuesto

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) ya enfrenta limitaciones presupuestales que complican su operación y un eventual recorte de hasta 25 por ciento al gasto electoral podría profundizar esa situación, señaló la presidenta magistrada Dennise Adriana Porras Guerrero.

La magistrada advirtió que, aunque existe un “consenso unánime” para ajustar a la baja el gasto electoral, todavía no se conocen los alcances reales de la reforma federal ni los rubros específicos que se verían afectados. “Hay que ver en qué se recorta y qué consecuencias tiene”, sostuvo.

Explicó que también se ha planteado una posible homologación presupuestal por circunscripción electoral y que, de concretarse en esos términos, para San Luis Potosí sería una noticia favorable, ya que el tribunal local se encuentra “muy por debajo de la media”. Sin embargo, subrayó

que hasta ahora todo forma parte de especulaciones ya que la reforma aún no es presentada formalmente.

“Falta mucho para que realmente sepamos dónde está el punto fino de la reforma”, afirmó, al precisar que primero deberán definirse lineamientos en materia federal que posteriormente obliguen a adecuaciones en el ámbito local. Mientras eso no ocurra, el impacto real para los tribunales electorales estatales sigue siendo incierto.

Porras Guerrero enfatizó que el órgano jurisdiccional ya opera bajo un esquema de austeridad que vuelve “muy muy complicado” el gasto en materia electoral. “Nosotros esperamos que presupuestalmente efectivamente no se dé a la baja porque de por sí ya contamos con una austeridad que está haciendo el gasto muy muy complicado en electoral y me parece que deberíamos de ir posicionando al tribunal y fortalecerlo con todas las atribuciones de las que lo están dotando en lugar de debilitarlo”, declaró.