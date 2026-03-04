logo pulso
Temen que caiga barda de primaria en Morales Campestre

El plantel presenta daños estructurales y podría colapsar, dicen vecinos

Por Rolando Morales

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Padres de familia y representantes de la comunidad escolar de la Escuela Primaria Rosario Castellanos, ubicada en la colonia Morales Campestre, denunciaron el riesgo que representa una barda perimetral del plantel, la cual presenta daños estructurales y podría colapsar.

De acuerdo con los tutores, la barda situada sobre la calle Fidel Briano muestra fracturas visibles y desplazamientos ocasionados por las raíces de árboles que crecieron a un costado del muro. 

A través de un recorrido se registró la presencia de grietas, desprendimiento de material y un árbol cuyo tronco incluso atraviesa parte de la estructura, lo que ha debilitado la estabilidad de la barda.

"Hemos estado solicitando tanto a dependencias de gobierno como a instancias privadas un estudio de suelo para la barda de nuestra institución y nadie nos ha podido apoyar", expresaron los padres de familia, quienes temen que la estructura ceda y ponga en riesgo a estudiantes, personal docente y peatones que transitan por la zona.

Foto: Omar Hernández/Pulso 

En el lugar también se aprecia que el muro cuenta con alambre de púas en la parte superior, lo que incrementa el peligro en caso de un desplome. Los padres señalan que uno de los árboles prácticamente sostiene una sección de la barda, situación que consideran alarmante ante la posibilidad de que las raíces continúen desplazando los cimientos.

Ante ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para que realicen una inspección técnica y un estudio de suelo que permita determinar el grado de riesgo y las acciones necesarias para evitar un accidente.

La comunidad escolar reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad de los menores, por lo que insistieron en la necesidad de una intervención inmediata antes de que ocurra un incidente mayor.

