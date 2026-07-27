Tendencia a la baja de casos de Covid

Aunque la Covid-19 continúa bajo vigilancia epidemiológica en el país, San Luis Potosí mantiene una incidencia reducida durante lo que va de 2026, al registrar 34 casos confirmados y ninguna defunción, de acuerdo con el más reciente Informe Semanal sobre Covid-19, influenza y otros virus respiratorios correspondiente a la semana epidemiológica 28.

El reporte de la Dirección General de Epidemiología precisa que en territorio potosino se han notificado mil 772 casos de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI e IRAG), de los cuales únicamente el 1.9 por ciento resultó positivo a Covid-19 mediante pruebas RT-PCR, porcentaje superior al promedio nacional de positividad, ubicado en 1.5 por ciento, aunque sin registrar fallecimientos asociados a la enfermedad.

A nivel nacional, el comportamiento del virus continúa muy por debajo del observado en años anteriores. En lo que va de 2026 se han confirmado mil 132 casos y 21 defunciones, cifra que representa una reducción del 80 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, además de una positividad acumulada de apenas 2.7 por ciento entre los casos sospechosos analizados.

El informe también revela otro dato de interés para San Luis Potosí: la entidad figura entre los estados con mayor concentración de casos de otros virus respiratorios distintos a la Covid-19 e influenza, principalmente enterovirus y rinovirus, que representan poco más de la mitad de las detecciones realizadas durante la actual temporada interestacional.

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En cuanto a la influenza, San Luis Potosí acumula nueve casos confirmados y ninguna defunción en la temporada interestacional 2026, con una positividad de 3.1 por ciento entre los pacientes estudiados. A nivel nacional predomina la variante A (H3N2), responsable de más de la mitad de los contagios confirmados, por lo que las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica.