UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

SLP

Tendrá SLP torneo charro del año 2026

Por descalificación de otras candidaturas y contra sus estatutos eligen de nuevo a SLP

Por Jaime Hernández

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Tendrá SLP torneo charro del año 2026

San Luis Potosí organizará por tercera ocasión en cuatro años el Campeonato Nacional Charro, tras el anuncio de Salvador Barajas del Toro, presidente de la Federación Mexicana de Charrería.

Al dar a conocer la sede del evento del año entrante, el federativo indicó que la elegida por el Consejo Directivo Nacional de la entidad deportiva eligió a San Luis Potosí.

La entidad potosina ya organizó los eventos de 2023 y 2024. Este año se celebró en Aguascalientes.

Barajas del Toro dijo que la decisión se tomó en la sesión del LXXXII Congreso de la Federación.

Explicó que por el Congreso recibió “solicitudes fuera de lo que marca nuestro estatuto” para recibir la sede del campeonato de 2026, por lo que el Consejo Directivo tiene la facultad, según sus propios estatutos, de decidir la sede, por lo que se inclinaron por San Luis Potosí, con 26 votos a favor, contra 14 de Zacatecas y un voto nulo.     

El líder charro no precisó las inconsistencias en las postulaciones de estados, pero indicó que se le dio facultad al pleno del Congreso para elegir una sede.  La Federación realizó la elección sin tomar en cuenta la fracción IX del Artículo 137 de sus estatutos.

, que marcan que una entidad que había sido sede de un evento, debía esperar al menos cuatro años para volver a presentar una candidatura.  De hecho, violó ese precepto en 2024, al conceder por segunda vez consecutiva la sede a San Luis.

