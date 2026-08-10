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Terminan en inhabilitación 75% de los casos del TEJA

Atienden procesos contra funcionarios o de cuentas públicas

Por Rubén Pacheco

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Terminan en inhabilitación 75% de los casos del TEJA
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      De alrededor de 200 expedientes que ingresaron en lo que va de 2026, el 75% concluyó en inhabilitaciones, informó María Olvido Rodríguez Vázquez, magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

      Describió que los asuntos corresponden a autoridades municipales y estatales, vinculadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, cuentas públicas y procedimientos iniciados por la Contraloría General del Estado (CGE).

      La juzgadora administrativa precisó que el órgano jurisdiccional local no tiene la "última palabra", porque posterior a los fallos que emita, las partes intervinientes pueden interponer recursos como parte de la cadena impugnativa subsecuente.

      La entrevistada destacó que, por lo regular, las sentencias dictadas por el TEJA suelen quedar firmes después de pasar por todos los procesos de impugnación de las y los promotores inconformes.

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      "En este año llevamos alrededor, yo creo, de unos 200 expedientes, tanto en contra de servidores públicos, como de cuentas públicas", concluyó Rodríguez Vázquez.

      Recordó que el Tribunal Estatal atiende expediente relacionados con multas fiscales, casos provenientes de la CGE sobre cuenta públicas y responsabilidades de servidores públicos, así  como del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

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