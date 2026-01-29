Tiene Ciudad Satélite sólo 30% de las casas proyectadas

En el vigésimo aniversario del inicio operativo del proyecto Ciudad Satélite, el reto que enfrenta para los próximos diez años será la consolidación, porque hasta ahora solo se encuentra desarrollado el 30 por ciento de las viviendas, según los datos del Infonavit y de la Canadevi, pero la mayor parte de ellas es un avance que se ha visto apenas en los últimos cuatro años, cuando en las dos administraciones estatales anteriores no había crecido mucho, informó el urbanista Benjamín Alva Fuentes.

El proyecto original fue planteado para 30 mil viviendas económicas, pero hasta ahora se sabe que hay un aproximado de 9 mil construidas.

El entrevistado recordó que ahora, lo que sigue es la consolidación, principalmente para la conexión con la zona metropolitana de San Luis Potosí, las zonas industriales y los tramos carreteros federales, porque por ejemplo en las administraciones anteriores, se olvidaron de generar infraestructura y vialidades que pudieran hacer más eficiente la conexión entre una zona habitacional y otra. Alva Fuentes agregó que además, el proyecto de Ciudad Satélite debe mirar hacia el sur, porque eso permitirá trabajar terreno disponible para generar vivienda económica, así como ya se logró en Aguascalientes.

Explicó que el detonante de los últimos cuatro o cinco años es la reserva territorial con la que se ha contado, pero que carecía de aprovechamiento por parte de las autoridades de las administraciones anteriores, y es una zona de reserva que se tiene que buscar porque es inevitable la consolidación en los próximos 10 años.

Explicó que finalmente el proyecto se desarrolló únicamente con la prioridad de la vivienda y el aprovechamiento parcial del uso del suelo, pero nunca se pensó en el valor agregado que aporta la infraestructura.